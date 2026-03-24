Bayerns 100-Millionen-Projekt | Vini-Deal nur noch Formsache

Bayern plant 100-Millionen-Umbau

Der FC Bayern befindet sich sportlich voll in der Spur. Im Hintergrund treibt der deutsche Rekordmeister die Modernisierung des Trainingsgeländes voran. ‚Bild‘ und ‚tz‘ berichten übereinstimmend von den Münchner Plänen eines neuen Trainingsplatzes. CEO Jan-Christian Dreesen und Sportdirektor Christoph Freund unterhielten sich am Montagvormittag demnach angeregt auf dem Hügel hinter dem Gelände unter anderem mit Greenkeeper Peter Sauer und Allianz-Arena-Chef Jürgen Muth.

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Der neue Platz soll dort entstehen, wo einst auf Wunsch von Ex-Coach Carlo Ancelotti für knapp eine Million Euro ein XXL-Fitness-Parcours gebaut worden war, der nach dem Aus des Italieners allerdings nur noch ganz selten genutzt wurde. „Ancelottis Millionen-Grab kommt weg“, schreibt die ‚Bild‘. Der Umbau könnte noch 2026 beginnen und würde wohl rund drei Jahre andauern. Der geschätzte Kostenpunkt laut der ‚tz‘: rund 100 Millionen Euro.

Real vor Vini-Deal

Auch wenn Vinicius Junior mit seinen Aktionen auf und neben dem Platz oftmals über die Stränge schlägt – über seine sportliche Klasse lässt sich wenig streiten. Diese präsentierte der 25-jährige Offensivstar von Real Madrid in den vergangenen Wochen immer wieder eindrucksvoll, zuletzt am Sonntag beim 3:2-Derbysieg gegen Atlético Madrid. Die Real-Fans dürfen sich wohl noch länger an Vinis Qualitäten erfreuen.

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Eine Ausweitung des 2027 auslaufenden Arbeitspapiers ist in greifbarer Nähe. „Verlängerung per Akklamation“, titelt die ‚as‘ in ihrer heutigen Ausgabe, „die Verlängerung von Vinicius’ Vertrag bei Real Madrid rückt näher denn je.“ Präsident Florentino Pérez betrachte den Brasilianer, der unter dem neuen Coach Álvaro Arbeloa wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat, als „unverzichtbaren Bestandteil des Teams“.