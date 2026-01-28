Nationalspieler Moreira in Liga zwei?

Mittelfeldspieler Tomás Moreira könnte nach Deutschland zurückkehren. Dem ‚kicker‘ zufolge zeigt der 1. FC Magdeburg Interesse am 20-Jährigen, der vor eineinhalb Jahren von Hannover 96 zu Benfica Lissabon gewechselt war. Im kommenden Sommer läuft Moreiras Vertrag dort aus.

Bei Benfica kommt der luxemburgische Nationalspieler in der zweiten Mannschaft zum Einsatz und ist dort Stammkraft. Eine Partie für das Team von José Mourinho war Moreira bislang noch nicht vergönnt.