Angebot für Vize-Weltmeister González

Besiktas bemüht sich um Flügelstürmer Nico González (28). Laut Transferinsider Sacha Tavolieri sind die Istanbuler bei Juventus Turin mit einem ersten Leihangebot samt Kaufoption vorstellig geworden. Die Italiener sollen allerdings einen Verkauf bevorzugen, in den kommenden Tagen könnte es zu weiteren Gesprächen zwischen den Klubs kommen.

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Ob González selbst einen Wechsel zu Besiktas überhaupt in Betracht zieht, ist noch unklar. Der Ex-Stuttgarter fühlt sich Tavolieri zufolge eigentlich wohl in Turin. Die vergangene Saison verbrachte González leihweise bei Atlético Madrid, erzielte dort fünf Tore in 37 Einsätzen. Im Sommer stand der argentinische Nationalspieler auf dem Weg zur Vizeweltmeisterschaft in sieben von acht Partien auf dem Rasen.