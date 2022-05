Real Madrid - Manchester City: So könnt Ihr das Champions League-Spiel live sehen

Real Madrid und Manchester City sorgten beim mitreißenden Halbfinal-Hinspiel (3:4) für ganz großes Kino in der Champions League. Im Duell der Giganten haben die Königlichen nun zuhause die Gelegenheit, in ihr 17. CL-Finale einzuziehen. ManCity hingegen hat die Chance, das Trauma vom letztjährigen Endspiel gegen Chelsea (0:1) vergessen zu machen, sollte man sich auch im Rückspiel gegen Benzema & Co durchsetzen.

Real Madrid gegen Manchester City im Livestream

Das Halbfinal-Rückspiel findet am heutigen Mittwoch, den 4. Mai statt. Der Anstoß erfolgt im Santiago Bernabéu planmäßig um 21 Uhr. In Deutschland wird die Partie auf der Streaming-Plattform DAZN übertragen. Kommentator Uli Hebel wird gemeinsam mit Experte Sandro Wagner durch die Partie führen. Hier geht’s zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer den packenden Halbfinal-Fight zwischen Real Madrid und Manchester City nicht im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.