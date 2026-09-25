FC Bayern: Cardozo-Rückkehr früher als gedacht?

Der FC Bayern darf voraussichtlich früher als gedacht einen Backup für Luis Díaz (29) begrüßen. Nach Informationen der ‚Bild‘ macht Maycon Cardozo in seiner Reha gute Fortschritte, sodass ein Einsatz im November möglich erscheint. Der 17-Jährige hatte sich Ende August eine schwere Schulter-Luxation zugezogen. Damals wurde eine Ausfallzeit von bis zu vier Monaten prognostiziert.

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Auch Díaz dürfte ein baldiges Comeback von Cardozo freuen. Der Kolumbianer hatte zuletzt öffentlich den Wunsch geäußert, einen Konkurrenten auf dem linken Flügel zu haben, der ihm „helfen kann“. Um eine Pause einzulegen, verzichtet der überspielte Angreifer in dieser Länderspielpause auf Einsätze für sein Nationalteam. Cardozo kam für die Bayern bisher zu zwei Pflichtspieleinsätzen als Einwechselspieler.