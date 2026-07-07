Jakub Kaminskis Wechsel zu Benfica Lissabon ist in trockenen Tüchern. Der portugiesische Rekordmeister stattet den Offensivspieler mit einem Vertrag bis 2031 aus. Benfica zahlt an den 1. FC Köln eine festgeschriebene Ablöse von 20 Millionen Euro.

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Erst in diesem Sommer hatten die Domstädter den Polen (31 Länderspiele) nach einjähriger Leihe für 5,5 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg festverpflichtet. Für Köln erzielte der 24-Jährige sieben Tore und legte fünf Treffer auf.