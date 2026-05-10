Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

FCN: Weiter mit Fernández

von Dominik Sandler - Quelle: fcn.de
1 min.
Javier Fernández im Derby gegen Fürth @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg hat sich am gestrigen Samstag offiziell von acht Spielern verabschiedet – allerdings nicht von Javier Fernández. Wie der Club mitteilte, ist der Spanier „auch für die kommende Saison beim 1. FC Nürnberg eingeplant“. Damit wird der Leihvertrag mit dem FC Bayern voraussichtlich um eine Saison verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Nürnberg
Bevor es gleich los geht, sagen wir noch zu acht Spielern „Servus“ und Danke für Euren Einsatz in 🔴⚫️! 🙏

👉

#fcn | #FCNS04
Bei X ansehen

Fernández ist erst seit Mitte März fest im Spieltagskader von Miroslav Klose, die vergangenen vier Spiele stand der 19-Jährige jeweils von Beginn an auf dem Rasen. Danilo Soares, Tom Baack und Benjamin Goller verlassen den Zweitligisten ablösefrei. Berkay Yilmaz, Henri Koudossou, Rabby Nzingoula, Tarek Buchmann und Eryk Grzywacz werden außerdem nach dem Ende der Leihe zu ihren Stammvereinen zurückkehren.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
FC Bayern
Nürnberg
Berkay Yılmaz
Javier Fernández González
Danilo Soares
Benjamin Goller
Tom Baack
Henri Koudossou
Rabby Alexandre Jason Nzingoula
Tarek Buchmann
Eryk Artur Grzywacz

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Berkay Yılmaz Berkay Yılmaz
Javier Fernández González Javier Fernández González
Danilo Soares Danilo Soares
Benjamin Goller Benjamin Goller
Tom Baack Tom Baack
Henri Koudossou Henri Koudossou
Rabby Alexandre Jason Nzingoula Rabby Alexandre Jason Nzingoula
Tarek Buchmann Tarek Buchmann
Eryk Artur Grzywacz Eryk Artur Grzywacz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert