FCN: Weiter mit Fernández

Der 1. FC Nürnberg hat sich am gestrigen Samstag offiziell von acht Spielern verabschiedet – allerdings nicht von Javier Fernández. Wie der Club mitteilte, ist der Spanier „auch für die kommende Saison beim 1. FC Nürnberg eingeplant“. Damit wird der Leihvertrag mit dem FC Bayern voraussichtlich um eine Saison verlängert.

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Fernández ist erst seit Mitte März fest im Spieltagskader von Miroslav Klose, die vergangenen vier Spiele stand der 19-Jährige jeweils von Beginn an auf dem Rasen. Danilo Soares, Tom Baack und Benjamin Goller verlassen den Zweitligisten ablösefrei. Berkay Yilmaz, Henri Koudossou, Rabby Nzingoula, Tarek Buchmann und Eryk Grzywacz werden außerdem nach dem Ende der Leihe zu ihren Stammvereinen zurückkehren.