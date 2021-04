Köln verlängert mit Özkan

Der 1. FC Köln bindet einen weiteren Nachwuchsspieler langfristig an den Klub. Wie die Domstädter bekanntgeben, wird U19-Abwehrspieler Mikail Özkan mit einem neuen Vertrag bis 2024 ausgestattet. Der aktuell am Kreuzband verletzte Innenverteidiger soll nächste Saison im Anschluss an die Genesung seine Entwicklung bei der U19 zunächst fortsetzen.

„Meine Knieverletzung war natürlich ein Rückschlag, aber mir geht es soweit gut. Ich fühle mich sehr wohl und freue mich, dass mein Weg hier weitergeht und der FC auch in den nächsten Jahren mein Klub sein wird. Sobald ich wieder fit bin, freue ich mich auf die Herausforderung, Schritt für Schritt näher an den Profibereich heranzurücken“, sagt der Teenager.