In Dzenan Pejcinovic (21/VfL Wolfsburg) und Leo Sauer (20/Feyenoord Rotterdam) hat der VfB Stuttgart zwei Verstärkungen für die Offensive identifiziert, die allerdings nicht günstig wären. Das nötige Budget hat der Stuttgarter Aufsichtsrat nach Informationen der ‚Bild‘ aber schon freigegeben – unter der Voraussetzung, dass man selbst mit Spielerverkäufen noch ordentlich Geld einnimmt.

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Für Pejcinovic wollen die Schwaben zeitnah ein aufgebessertes Angebot über 22 Millionen Euro in der Autostadt einreichen, der VfL fordert allerdings 25 Millionen. Mit dem Stürmer selbst hat sich der VfB auf einen bis 2030 datierten Kontrakt verständigt.

Ganz so weit sind die Schwaben mit Sauer nicht. Der Flügelspieler ist sich mit der TSG Hoffenheim einig und soll auch bei Benfica Lissabon auf der Liste stehen. Wurden zuletzt noch sieben Millionen Euro als mögliche Ablöse gehandelt, geht die ‚Bild‘ davon aus, dass der slowakische Nationalspieler (elf Länderspiele) bis zu zehn Millionen kostet.