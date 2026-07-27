Newcastle United will Nick Woltemade (24) verleihen. Darüber hat der Verein den Offensivspieler bereits informiert, berichtet ‚The Athletic‘. Favorit auf den Deal soll aktuell Premier League-Absteiger West Ham United sein.

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Interessenten soll es aber auch in der spanischen La Liga und der italienischen Serie A geben. Newcastle fordere eine Leihgebühr und würde keine Kaufoption zugestehen.

Klar ist also, grundsätzlich trauen die Magpies dem deutschen Nationalspieler weiterhin den Durchbruch zu. Sein Vertrag läuft bis 2031.

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Woltemade war erst im vergangenen Sommer für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle gewechselt. Nach verheißungsvollem Start gingen Formkurve und Einsatzzeiten im Saisonverlauf nach unten. Auch bei der WM sprang nur eine Einwechslung im Sechzehntelfinale gegen Paraguay heraus.