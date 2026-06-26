1,5 Millionen für Aubameyang

Nachdem FT zuletzt berichtet hatte, dass Olympique Marseille gewillt ist, Pierre-Emerick Aubameyang in diesem Sommer abzugeben, melden sich nun die ersten Interessenten für den Angreifer. Nach Informationen von ‚La Provence‘ zeigen gleich mehrere Vereine aus der türkischen Süper Lig Interesse am 37-Jährigen. Der Gabuner steht bei Fenerbahce, Besiktas, Trabzonspor und Aufsteiger Corum auf dem Zettel stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Klubs aus Italien, Spanien, Brasilien, Saudi-Arabien und der MLS haben sich bereits nach Aubameyang erkundigt. Da OM die Qualifikation für die Champions League verpasst hat, müssen dringend Transfereinnahmen generiert werden. Für den Ex-Dortmunder erhoffen sich die Franzosen eine Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro und die Einsparung des nach wie vor üppigen Gehalts. Sein Vertrag in Marseille läuft noch bis 2027.