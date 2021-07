Tausch-Gerücht um Griezmann | Engländer ärgern Italiener mit Ananas

Griezmann für Saúl?

Der FC Barcelona muss in diesem Sommer kreative Wege gehen, möchte man die Mannschaft trotz leerer Vereinskassen qualitativ verstärken. Einen dieser Wege bringt heute die ‚Mundo Deportivo‘ ins Spiel. Wie die Sportzeitung berichtet, ziehen die Katalanen und Atlético Madrid in Betracht, Antoine Griezmann (30) gegen Saúl Ñíguez (26) zu tauschen. So würde Barça das Gehalt des Franzosen einsparen und gleichzeitig die gewünschte Verstärkung für die Mittelfeldzentrale an Bord holen, während die Rojiblancos ihren verlorenen Sohn zurückbekommen würden, führt die Barça-nahe Zeitung weiter aus. Dass Barcelona eigentlich dringend auf Transfereinnahmen und damit auf reine Verkäufe angewiesen ist, wird in dem Bericht nicht erwähnt. Im Rennen um Griezmann befindet sich auch Manchester City.

England in Hawaii-Stimmung

Morgen Abend ab 21 Uhr duellieren sich England und Italien um Europas-Krone. Klar, dass die Presselandschaften bereits heute die Klingen wetzen. „Für England“ titelt der ‚Daily Mirror‘ beispielsweise groß. Auch die ‚Daily Mail‘ hofft auch einen „historischen Sieg“ und appelliert an Kapitän Kane: „Lass uns die Trophäe zurück nach Hause holen, Harry“. Die ‚Daily Star‘ wiederum veröffentlicht eine lustige Entdeckung: In England schießt der Verkauf von Pizza Hawaii momentan durch die Decke. Immer mehr Fans bestellen sich das Gericht, um die morgigen Finalgegner zu ärgern. In Italien wird Ananas auf Pizza als „Abscheulichkeit“ angesehen, erklärt die Boulevardzeitung. Italienische Fans haben bereit ein Transparent aufgehängt, auf dem sie die Engländern zum Aufhören auffordern.

United scheitert mit Kounde-Angebot

Der FC Sevilla bleibt bei Shootingstar Jules Koundé hart. Wie ‚Estadio Deportivo‘ berichtet, hat Manchester United kürzlich sein Glück versucht und 45 Millionen Euro für den Innenverteidiger geboten. Angesichts der auf 80 Millionen Euro taxierten Ausstiegsklausel für den 22-Jährigen müssten die Red Devils ihr Angebot wohl noch einmal deutlich erhöhen. Sollten die Preisvorstellungen letztendlich zu weit auseinandergehen, möchten sich die Engländer dem Bericht zufolge auf Raphaël Varane konzentrieren. Auch keine günstige Option…