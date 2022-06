United-Interesse an Eriksen

Christian Eriksen könnte in der kommenden Saison im Old Trafford auflaufen. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, zeigt Manchester United konkretes Interesse am dänischen Spielmacher, dessen Vertrag beim FC Brentford zum Monatsende ausläuft. Demnach macht sich vor allem der neue United-Coach Erik ten Hag für den 30-Jährigen stark.

Eriksen hatte Ende Januar dieses Jahres einen Halbjahresvertrag in Brentford unterschrieben. Für die Bees kam er bis zum Saisonende auf elf Pflichtspieleinsätze, erzielte einen Treffer und legte vier weitere Tore auf.