Chelsea-Wechsel: Keine Reue bei Werner

Trotz Chancenwucher und zwischenzeitlicher Formkrisen ist Timo Werner nach wie vor davon überzeugt, mit dem Wechsel zum FC Chelsea die richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Unter dem Strich bin ich aber trotzdem nicht unzufrieden. Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte ‚Du bist zweistellig bei Toren und Assists, ihr kommt in die Top Vier, in das FA-Cup-Finale und Champions-League-Finale‘, hätte ich das sofort unterschrieben“, so der Stürmer im Interview mit ‚Sport1‘.

Werner weiter: „Auch wenn ich nicht verhehle, dass ich zwischendurch eine schwierige Phase hatte, als ich einfachste Torchancen, auch beim DFB, hergeschenkt habe oder meine Torschüsse danebengegangen sind.“ Der 25-Jährige war im vergangenen Sommer für 53 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Blues gewechselt. Dort kommt er bislang auf zwölf Tore und 15 Vorlagen in 51 Pflichtspieleinsätzen.