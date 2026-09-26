Aston Villa verliert Min-jae Kim (29) nicht aus den Augen. Wie im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ berichtet wird, hat der Premier League-Klub den Innenverteidiger des FC Bayern für einen möglichen Transfer im nächsten Sommer auf dem Zettel.

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Villa klopfte schon in diesem August bei Kim an, ein Transfer kam nicht zustande. Mittlerweile ist auch eine Verlängerung des 2028 auslaufenden Vertrags in München ein Thema. Bei Aston Villa träfe Kim derweil auf Ex-Bayern-Profi Leon Goretzka (31), der verletzungsbedingt noch ohne Einsatz für seinen neuen Klub ist, und die ehemalige Münchner Leihgabe Nicolas Jackson (25).