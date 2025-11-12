Wolfsburg: Wind reagiert auf Kopenhagen-Gerüchte

Jonas Wind hat sich zu Spekulationen über eine Rückkehr zum FC Kopenhagen geäußert. Gegenüber ‚Tipsbladet‘ betont der Stürmer, dass er eines Tages gerne zu den Dänen zurückkehren möchte: „Der FCK wird immer attraktiv sein – zumindest im Herzen. Es gibt viele Zeiten, in denen ich denke, dass es cool wäre, zurückzukehren, und ich hoffe auch, dass es eines Tages passieren wird, aber ob es in naher Zukunft sein wird, ist ungewiss. Ich glaube nicht, aber man sollte niemals nie sagen.“

Beim VfL Wolfsburg kommt der 26-Jährige nicht wie gewünscht zum Zug. Zumeist fungiert der Däne, der 2022 vom FC Kopenhagen in die Autostadt kam, als Einwechselspieler. Sein Vertrag bei den Wölfen läuft noch bis 2026.