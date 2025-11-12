Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Wolfsburg: Wind reagiert auf Kopenhagen-Gerüchte

von Luca Hansen - Quelle: Tipsbladet
1 min.
Jonas Wind im Porträt @Maxppp

Jonas Wind hat sich zu Spekulationen über eine Rückkehr zum FC Kopenhagen geäußert. Gegenüber ‚Tipsbladet‘ betont der Stürmer, dass er eines Tages gerne zu den Dänen zurückkehren möchte: „Der FCK wird immer attraktiv sein – zumindest im Herzen. Es gibt viele Zeiten, in denen ich denke, dass es cool wäre, zurückzukehren, und ich hoffe auch, dass es eines Tages passieren wird, aber ob es in naher Zukunft sein wird, ist ungewiss. Ich glaube nicht, aber man sollte niemals nie sagen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim VfL Wolfsburg kommt der 26-Jährige nicht wie gewünscht zum Zug. Zumeist fungiert der Däne, der 2022 vom FC Kopenhagen in die Autostadt kam, als Einwechselspieler. Sein Vertrag bei den Wölfen läuft noch bis 2026.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Wolfsburg
Kopenhagen
Jonas Wind

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Kopenhagen Logo FC Kopenhagen
Jonas Wind Jonas Wind
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert