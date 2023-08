Kane-Deadline: Levy vor Entscheidung

Die vom FC Bayern gesetzte Frist an Tottenham Hotspur für den Verkauf von Harry Kane wird eine zeitnahe Antwort erhalten. Die ‚Bild‘ bestätigt den Bericht des ‚Telegraph‘, dass die Münchner den Spurs mitgeteilt haben, sich bis heute Mitternacht entscheiden zu müssen, das Bayern-Angebot für Kane anzunehmen oder abzulehnen. Darüber hinaus berichtet die Boulevardzeitung, dass Spurs-Vorstandschef Daniel Levy noch am heutigen Freitag final über den Kane-Verkauf entscheiden will.

Somit haben alle beteiligten Parteien nach wochenlangem Poker schon in Kürze Klarheit. Denn sollte sich Tottenham gegen einen Verkauf des 30-jährigen Stürmers entscheiden, wird sich Bayern einem anderen Transferziel widmen. Die letzte Offerte des deutschen Rekordmeisters liegt bei 85 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an Boni. Im nächsten Sommer ist der Engländer Stand jetzt ablösefrei zu haben.

Update (14:59 Uhr): Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Bayern noch einmal ein verbessertes Angebot von über 100 Millionen Euro inklusive Boni eingereicht. Die Münchner Verantwortlichen erwarten eine Antwort in den nächsten Stunden.