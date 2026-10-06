„Sieht man beim Aufwärmen“: Kane besser als Ronaldo

Harry Kane ist der beste Torjäger seiner Generation. Das bekräftigt zumindest Englands Co-Trainer Anthony Barry: „Er hat den besten Abschluss von allen Spielern, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Von all den großartigen Torjägern, mit denen ich je gearbeitet habe – Cristiano und all diese Spieler.“ Barry betreute Kane bereits zuvor beim FC Bayern München, als Thomas Tuchel dort Chefcoach war. Außerdem trainierte er Cristiano Ronaldo (41/Al Nassr) in der portugiesischen Nationalmannschaft im Vorfeld der Europameisterschaft 2024.

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Das Gesamtpaket des 33-jährigen Angreifers sei einfach unschlagbar: „Was man allein beim Aufwärmen sieht – die Wiederholung der Ballannahme, die Präzision – das ist einfach ein Niveau, das ich noch nie erlebt habe. Und das mit beiden Füßen.“ Zudem sei Kane „ein Vorbild auf und neben dem Platz“ und als Führungsspieler unglaublich wertvoll für seine Teams.