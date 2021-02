Akman im Sommer zur Eintracht

Ein großes Sturmjuwel trägt künftig den Adler auf der Brust. Wie Eintracht Frankfurt offiziell mitteilt, hat das türkische Toptalent Ali Akman einen Vertrag bis 2025 in der Bankenmetropole unterschrieben. Der 18-Jährige schließt sich im Sommer dem Team von Trainer Adi Hütter an, wenn sein Kontrakt bei Bursaspor ausläuft.

„Mit Ali Akman haben wir eines der größten Talente im türkischen Fußball für uns gewinnen können. Er ist ein Spieler, den wir in den nächsten Jahren aufbauen und entwickeln möchten“, sagt Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic, „Ali bekommt bei uns die Zeit und die Unterstützung, die er benötigt. Wir sind glücklich darüber, einen viel umworbenen jungen Fußballer mit seinen Fähigkeiten dazuzugewinnen.“

Trotz seines jungen Alters ist der türkische U21-Nationalspieler (zwei Einsätze) bereits jetzt unverzichtbar für seinen Jugendklub Bursaspor. In der laufenden Saison der zweiten türkischen Liga gelangen dem Hochveranlagten in 17 Spielen zehn Tore und drei Vorlagen, womit er nicht nur Topscorers seines Teams ist, sondern auch in der Torjägerliste der Liga auf dem zweiten Platz steht.