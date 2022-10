Milan-Coach Pioli verlängert

Stefano Pioli soll langfristig der Cheftrainer beim AC Mailand bleiben. Wie die Rossoneri am Abend offiziell mitteilten, hat der 57-jährige Italiener seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert. Das neue Arbeitspapier ist bis 2025 datiert.

Pioli coacht die Lombarden seit nun etwas mehr als drei Jahren. In der vergangenen Saison holte Milan unter seiner Führung die erste Meisterschaft seit 2011. Derzeit steht man in der Serie A auf Rang drei. In der Champions League soll am Mittwoch gegen RB Salzburg das Ticket fürs Achtelfinale gebucht werden.