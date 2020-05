Spanien denkt an Saison-Fortsetzung | Agüero warnt England

Grünes Licht in Spanien

Anders als in Frankreich hoffen die Spanier noch auf eine Fortsetzung der Saison. Die ‚Mundo Deportivo‘ titelt „Grünes Licht“ und verweist auf die nun eingeführten Corona-Tests für alle La Liga-Profis. Laut der ‚Sport‘ ist damit und mit der Rückkehr zum Einzeltraining die Grundlage für eine Weiterführung der Spielzeit 2019/20 gelegt worden. Bis Ende Juni bleibt Zeit, die ausstehenden elf Spieltage durchzuführen.

Agüero als Athletensprecher

In England mehren sich derweil die kritischen Stimmen bezüglich eine Wiederaufnahme der Saison. Als Athletensprecher entpuppt sich dabei Sergio Agüero, der in der Sendung ‚El Chiringuito‘ seine Bedenken äußerte. Er sei „verängstigt“, seit Wochen bleibe er mit seiner Freundin zuhause, um nicht zur Verbreitung des Virus beizutragen. Seine Teamkollegen seien „sehr nervös“ und „wenn nur eine Person krank ist, fragen wir uns alle“, wie es weitergeht. Er hoffe nun auf einen Impfstoff, das sei die einzige zuverlässige Lösung.

Setièn setzt auf Dembélé

Abseits von Corona sind auch rein sportliche Aspekte Teil der heutigen FT-Presseschau: Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass Quique Setièn in der kommenden Saison auf Ousmane Dembélé setzen will. Das französische Sorgenkind konnte die Erwartungen in Barcelona bislang nicht erfüllen. Von der sportlichen Qualität sei Setièn aber generell überzeugt. Klar ist: Ein Dembélé-Verbleib wäre die deutlich günstigere Variante als die kolportierten Neuverpflichtungen von Neymar (PSG) und Lautaro Martínez (Inter).