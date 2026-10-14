Dortmund blamiert sich | Horror-Noten für den BVB

Nach dem FC Bayern, der gestern nicht über ein 3:3 gegen Viking Stavanger hinausgekommen war, musste am heutigen Mittwochabend auch Borussia Dortmund in Norwegen ran. Mit einigen Leistungsträgern auf der Bank ging der BVB die Partie gegen den FK Bodö/Glimt an.

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Sechs Champions League-Punkte fest im Visier wollte der BVB das Zepter mit Anpfiff an sich reißen. Bodö/Glimt, dem Überraschungsteam aus der vergangenen Saison, gelang es allerdings immer wieder, offensive Akzente zu setzen. Folgerichtig gehörte den Norwegern in Person von Sondre Brunstad Fet auch der erste gute Abschluss. Kurz darauf hätte Ole Didrik Blomberg fast zum 1:0 eingeschoben, grätschte aber knapp am Ball vorbei.

Die Schwarz-Gelben wiederum taten sich äußerst schwer im Kombinationsspiel. Viel zu viele leichte Fehler im Aufbau ließen keinen Rhythmus zu. Maximilian Beier und Daniel Svensson als inverse Außenbahnspieler aufzustellen, ging überhaupt nicht auf. 0,01 Expected Goals zur Halbzeit sprechen aus Dortmunder Sicht Bände.

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Dortmund blieb länger in der Kabine

Den Start in den zweiten Durchgang verschlief das Team von Niko Kovac komplett. Es dauerte keine 30 Sekunden, bis es eine Glanztat von Gregor Kobel brauchte, um das 0:0 festzuhalten. Auch danach kamen die Norweger mehrfach gefährlich vor das schwarz-gelbe Tor.

In der 52. Minute musste Kobel schließlich hinter sich greifen, als Fredrik Sjövold die Hereingabe von Sondre Auklend direkt nahm und zum 1:0 verwertete. Anschließend überließ Bodö/Glimt dem Bundesligisten das Spielgerät, ohne, dass dabei etwas Zählbares bei rumsprang. Einzig der eingewechselte Felix Nmecha strahlte Gefahr aus, hätte kurz vor knapp sogar fast noch den Ausgleich erzielt. Letztlich holte sich der BVB aber eine verdiente Niederlage ab.

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Torfolge

1:0 Sjövold (52.): Es ist die verdiente Führung nach der Pause. Kapitän Berg treibt den Ball schön voran und spielt auf rechts zu Auklend. Dessen maßgeschneiderte Flanke nimmt Sjövold direkt und lässt BVB-Keeper Kobel keine Chance.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

60‘ Felix Nmecha (2,5) für Joey Veerman

60‘ Ethan Nwaneri (4,5) für Konstantinos Karetsas

60‘ Julian Ryerson (4) für Samuele Inácio

60‘ Serhou Guirassy (4) für Fábio Silva

77‘ Carney Chukwuemeka (-) für Maximilian Beier