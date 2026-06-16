Menü Suche
Kommentar
Premier League

Oranje-Star van Hecke wechselt für 60 Millionen

von Fabian Ley - Quelle: The Athletic
1 min.
Jan Paul van Hecke im Kampf um den Ball @Maxppp

Tottenham Hotspur steht kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Jan Paul van Hecke (26). Laut ‚The Athletic‘ haben die Nordlondoner inzwischen auch eine Einigung mit Brighton & Hove Albion über die Ablöse erzielt. Kostenpunkt: Umgrechnet rund 60 Millionen Euro. Mit dem niederländischen WM-Fahrer, den Spurs-Coach Roberto De Zerbi aus gemeinsamen Zeiten bei Brighton kennt, hatte sich Tottenham bereits auf die Vertragskonditionen verständigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Deal ist ‚The Athletic‘ zufolge separat zur Personalie Luka Vuskovic (19) zu betrachten, der nach seiner Leihe zum Hamburger SV vorerst zu den Spurs zurückkehrt. Dem Bericht zufolge hat der Premier League-Klub auch das zweite Angebot von Brighton über umgerechnet rund 40 Millionen Euro abgelehnt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Spurs
Brighton
Jan van Hecke
Luka Vušković

Weitere Infos

Premier League Premier League
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Brighton Logo Brighton & Hove Albion
Jan van Hecke Jan van Hecke
Luka Vušković Luka Vušković
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert