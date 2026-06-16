Oranje-Star van Hecke wechselt für 60 Millionen

Tottenham Hotspur steht kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Jan Paul van Hecke (26). Laut ‚The Athletic‘ haben die Nordlondoner inzwischen auch eine Einigung mit Brighton & Hove Albion über die Ablöse erzielt. Kostenpunkt: Umgrechnet rund 60 Millionen Euro. Mit dem niederländischen WM-Fahrer, den Spurs-Coach Roberto De Zerbi aus gemeinsamen Zeiten bei Brighton kennt, hatte sich Tottenham bereits auf die Vertragskonditionen verständigt.

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Der Deal ist ‚The Athletic‘ zufolge separat zur Personalie Luka Vuskovic (19) zu betrachten, der nach seiner Leihe zum Hamburger SV vorerst zu den Spurs zurückkehrt. Dem Bericht zufolge hat der Premier League-Klub auch das zweite Angebot von Brighton über umgerechnet rund 40 Millionen Euro abgelehnt.