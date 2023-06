Köln verkündet Waldschmidt-Leihe

Der 1. FC Köln hat die Verpflichtung von Luca Waldschmidt bestätigt. Am Geißbockheim unterschreibt der Offensivspieler einen Leihvertrag bis zum Sommer 2024. Im Anschluss greift dem Vernehmen nach unter bestimmten Bedingungen eine Kaufklausel, die Waldschmidt für drei weitere Jahre an den Verein bindet.

Beim VfL Wolfsburg besitzt der 27-Jährige noch ein Arbeitspapier bis 2025. Die Perspektive im Kovac-Team war mau, nur 513 Ligaminuten (vier Tore) sammelte Waldschmidt in der abgelaufenen Saison. In die Autostadt war der siebenfache Nationalspieler im August 2021 von Benfica Lissabon gekommen. Kostenpunkt damals: Zwölf Millionen Euro.

„Wir standen schon seit geraumer Zeit mit Luca in Kontakt und freuen uns sehr, dass wir ihn nun für den FC gewinnen konnten. Luca besitzt alle erforderlichen Fähigkeiten, um unserem Spiel im letzten Drittel noch mehr Lösungsqualität und Torgefahr zu geben. Darüber hinaus sind wir überzeugt, dass er unsere Mannschaft auch als Persönlichkeit bereichern wird. Mein besonderer Dank geht an den VfL Wolfsburg für die offene, konstruktive Zusammenarbeit zur Ermöglichung der Leihe“, so Geschäftsführer Christian Keller.

Waldschmidt erklärt: „Ich freue mich sehr auf den Club, den Trainer, meine neuen Mitspieler, die Fans und auf das Stadion. Ich durfte schon einige Male hier spielen und weiß daher, welche Kräfte diese Atmosphäre hier auslösen kann. Die Stimmung, die hier von den Fans ausgeht, ist ganz besonders. Jetzt möchte ich das so oft wie möglich im FC-Trikot erleben und dabei erfolgreich sein. Ich spüre, dass hier alle Bock haben, viel Energie ausstrahlen und richtig was vorhaben.“