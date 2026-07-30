Graz-Trennung: Schunk vor neuer Aufgabe

Nach unterschiedlichen Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung des Vereins haben sich Sturm Graz und Benjamin Schunk auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Für den Funktionär geht es nach FT-Informationen aber schon bald weiter. Dem 34-Jährigen liegen Anfragen aus der Championship, aus Osteuropa und Skandinavien vor. Eine Entscheidung über seine Zukunft wird Schunk in den kommenden Tagen treffen.

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In der Vergangenheit machte Schunk mit seiner Arbeit bei Bayer Leverkusen und in Graz auf sich aufmerksam. Bei der Werkself war er an den Verpflichtungen von Kerim Alajbegovic (18) und Artem Stepanov (18) beteiligt. In Graz wurde ihm noch mehr Verantwortung zuteil. Dort galt er als Schlüsselfigur bei der Verpflichtung von Top-Talenten wie Filip Rozga (19), Axel Kayombo (20), Petar Petrovic (21) und Elijah Roche (18) sowie etablierter Spieler wie Jeyland Mitchell(21), Nelson Weiper (21), Tim Oermann (22), Ryan Fosso (24) und Albert Vallci (31).