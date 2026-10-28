Loris Karius beschäftigt sich noch lange nicht mit einem Karriereende. Auf die Frage, ob er seine Laufbahn beim FC Schalke 04 beenden will, antwortet der Torhüter gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Ich will noch ein paar Jahre spielen, ich fühle mich total fit und bin der Meinung, dass ich immer noch besser werden kann. Derzeit fühle ich mich hier perfekt aufgehoben.“

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Der 33-Jährige spielt seit Januar 2025 für die Königsblauen und zählt zu den absoluten Schlüsselspielern. In dieser Bundesliga-Saison unterstreicht Karius seinen Stellenwert für den Bundesliga-Aufsteiger mit beeindruckenden Leistungen, schon viermal wurde der Routinier als Man of the Match ausgezeichnet. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.