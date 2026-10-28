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Bundesliga

Karius: Karriereende auf Schalke?

von Fabian Ley - Quelle: Sport Bild
1 min.
Loris Karius steht im Tor von Schalke 04 @Maxppp

Loris Karius beschäftigt sich noch lange nicht mit einem Karriereende. Auf die Frage, ob er seine Laufbahn beim FC Schalke 04 beenden will, antwortet der Torhüter gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Ich will noch ein paar Jahre spielen, ich fühle mich total fit und bin der Meinung, dass ich immer noch besser werden kann. Derzeit fühle ich mich hier perfekt aufgehoben.“

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Der 33-Jährige spielt seit Januar 2025 für die Königsblauen und zählt zu den absoluten Schlüsselspielern. In dieser Bundesliga-Saison unterstreicht Karius seinen Stellenwert für den Bundesliga-Aufsteiger mit beeindruckenden Leistungen, schon viermal wurde der Routinier als Man of the Match ausgezeichnet. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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