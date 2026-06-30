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Profivertrag für Mainz-Keeper

Mainz 05 stattet Maximilian Kinzig (22) mit einem Profivertrag aus. Der Torhüter spielte bislang 59 Mal für die Regionalliga-Mannschaft der Rheinhessen.

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