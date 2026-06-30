Profivertrag für Mainz-Keeper
Mainz 05 stattet Maximilian Kinzig (22) mit einem Profivertrag aus. Der Torhüter spielte bislang 59 Mal für die Regionalliga-Mannschaft der Rheinhessen.
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Maximilian Kinzig unterschreibt Profivertrag! ✍️— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) June 30, 2026
Der 22-jährige Torhüter der U23 ist seit 2024 Teil der höchsten Ausbildungsmannschaft. Er ist damit der nächste hochtalentierte Torhüter, der aus dem eigenen NLZ an die Profi-Mannschaft herangeführt wird.
Sauber, Maxi! 🍀 pic.twitter.com/IoQqqBEEe5
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