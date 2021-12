Hertha bestätigt Kempf-Interesse

Fredi Bobic macht kein Geheimnis daraus, dass Marc Oliver Kempf ein konkretes Thema bei Hertha BSC ist. Gegenüber ‚Sky‘ lässt der Geschäftsführer Sport der Berliner durchblicken: „Bei vielen Spielern laufen die Verträge im nächsten Sommer aus. Spieler, deren Verträge auslaufen und die Qualität besitzen, sind immer spannend. Er ist ein Spieler, der sicherlich auch interessant ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Medienberichten zufolge ist Kempfs Sommerwechsel in die Hauptstadt bereits in trockenen Tüchern. Der 26-jährige Innenverteidiger ist am Saisonende ablösefrei zu haben, da sein Vertrag beim VfB Stuttgart ausläuft. Zu den Schwaben war Kempf 2018 vom SC Freiburg gekommen, ebenfalls zum Nulltarif.