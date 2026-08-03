Nach der Heim-WM ist für Mauricio Pochettino das Projekt bei der US-amerikanischen Nationalmannschaft noch nicht abgeschlossen. Wie der Fußballverband der Vereinigten Staaten mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 54-jährigen Argentinier bis 2030 verlängert.

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Committed to our future. ✔️



Mauricio Pochettino and @ussoccer have agreed on a new contract to continue as the #USMNT head coach through 2030! 🇺🇸



📝: https://t.co/Woluj2pyPh pic.twitter.com/PB0hqEQVar — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) August 3, 2026

Seit September 2024 steht Pochettino bei den Soccer Boys in der Verantwortung. In 31 Pflichtspielen gelang es ihm, einen Punkteschnitt von 1,77 zu erreichen. Bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft schieden die USA im Achtelfinale mit 1:4 gegen Belgien aus.