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Offiziell Weltmeisterschaft

Pochettino hat unterschrieben

von Dominik Schneider
1 min.
Mauricio Pochettino gibt Anweisungen @Maxppp

Nach der Heim-WM ist für Mauricio Pochettino das Projekt bei der US-amerikanischen Nationalmannschaft noch nicht abgeschlossen. Wie der Fußballverband der Vereinigten Staaten mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 54-jährigen Argentinier bis 2030 verlängert.

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Seit September 2024 steht Pochettino bei den Soccer Boys in der Verantwortung. In 31 Pflichtspielen gelang es ihm, einen Punkteschnitt von 1,77 zu erreichen. Bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft schieden die USA im Achtelfinale mit 1:4 gegen Belgien aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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