Uli Hoeneß hat Jamal Musiala bereits volle Rückendeckung zugesichert. Der Patron des FC Bayern sagte bei ‚RTL‘: „Ich gehe mit dem Gedanken abends ins Bett und wache morgens mit dem Gedanken an ihn auf.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese Worte untermauert der FC Bayern auch mit einer klaren Haltung: Laut ‚Sky‘ haben die Münchner entschieden, trotz der gesundheitlichen Probleme bei Musiala keinen Ersatz für den 23-Jährigen zu verpflichten. Bis zum 1. September hat das Transferfenster schließlich noch geöffnet.

Doch die Bayern wollen Musiala bestmöglich unterstützen. Außerdem sehen sie sich auf der Zehner-Position mit den Alternativen Ismael Saibari (25), Serge Gnabry (31) und Lennart Karl (18) gut aufgestellt. Die beiden Letztgenannten laborieren aber selbst noch an Verletzungen.