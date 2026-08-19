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Bundesliga

Bayern trifft erste Musiala-Entscheidung

Zweimal musste Jamal Musiala zuletzt nach neurologisch bedingten Absencen ausgewechselt werden. Der FC Bayern hat dazu eine Position gefunden.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Jamal Musiala im Bayern-Trikot @Maxppp

Uli Hoeneß hat Jamal Musiala bereits volle Rückendeckung zugesichert. Der Patron des FC Bayern sagte bei ‚RTL‘: „Ich gehe mit dem Gedanken abends ins Bett und wache morgens mit dem Gedanken an ihn auf.“

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Diese Worte untermauert der FC Bayern auch mit einer klaren Haltung: Laut ‚Sky‘ haben die Münchner entschieden, trotz der gesundheitlichen Probleme bei Musiala keinen Ersatz für den 23-Jährigen zu verpflichten. Bis zum 1. September hat das Transferfenster schließlich noch geöffnet.

Doch die Bayern wollen Musiala bestmöglich unterstützen. Außerdem sehen sie sich auf der Zehner-Position mit den Alternativen Ismael Saibari (25), Serge Gnabry (31) und Lennart Karl (18) gut aufgestellt. Die beiden Letztgenannten laborieren aber selbst noch an Verletzungen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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