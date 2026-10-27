Bayer: Ein Rückkehrer und drei Fragezeichen

Das Lazarett bei Bayer Leverkusen lichtet sich allmählich. Trainer Carles Martínez gab auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg (20:45 Uhr) bekannt, dass Flügelspieler Montrell Culbreath (19) in den Kader zurückkehren wird. „Wenn ich kann, gebe ich ihm Minuten“, so Martínez.

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Gleichzeitig stehen drei weitere Spieler vor dem baldigen Comeback. Stürmer Christian Kofane (20), Außenstürmer Eliesse Ben Seghir (21) und Außenverteidiger Guéla Doué (24) „sind nah dran“. Wann genau das Trio wieder im Bayer-Trikot auf dem Platz stehen wird, lässt sich der spanische Coach nicht entlocken: „Vielleicht am Wochenende, vielleicht erst nächste Woche, oder es ist besser, alles komplett auszukurieren und nach der Länderspielpause einzusteigen.“