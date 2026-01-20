Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Medizincheck: Tangvik im HSV-Anflug

von Fabian Ley - Quelle: Bild | Expressen
1 min.
Sander Tangvik steht parat @Maxppp

Der Wechsel von Sander Tangvik zum Hamburger SV geht aller Voraussicht nach zeitnah über die Bühne. Laut der ‚Bild‘ reist der 23-jährige Torhüter am heutigen Dienstag in die Hansestadt, um morgen den Medizincheck zu absolvieren. Der Norweger kommt für eine Ablöse zwischen 2,5 und vier Millionen Euro von Rosenborg Trondheim und soll einen Vertrag bis 2030 unterzeichnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der HSV schließt damit seine Suche nach einem neuen Schlussmann ab, nachdem Bayern-Leihgabe Daniel Peretz (25) den Klub vorzeitig verlassen und sich dem FC Southampton angeschlossen hatte. Perspektivisch wird Tangvik bei den Rothosen das Amt als Stammkeeper zugetraut, das derzeit Daniel Heuer Fernandes (33) bekleidet. Zwischenzeitlich war der HSV auch an Melker Ellborg (22) von Malmö FF dran. Laut ‚Expressen‘ wurde ein Angebot des Bundesligisten über rund drei Millionen Euro abgelehnt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eliteserien
Hamburg
Rosenborg
Malmö
Sander Tangvik
Melker Åke Ellborg

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eliteserien Eliteserien
Hamburg Logo Hamburger SV
Rosenborg Logo Rosenborg Trondheim
Malmö Logo Malmö FF
Sander Tangvik Sander Tangvik
Melker Åke Ellborg Melker Åke Ellborg
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert