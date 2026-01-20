Medizincheck: Tangvik im HSV-Anflug

Der Wechsel von Sander Tangvik zum Hamburger SV geht aller Voraussicht nach zeitnah über die Bühne. Laut der ‚Bild‘ reist der 23-jährige Torhüter am heutigen Dienstag in die Hansestadt, um morgen den Medizincheck zu absolvieren. Der Norweger kommt für eine Ablöse zwischen 2,5 und vier Millionen Euro von Rosenborg Trondheim und soll einen Vertrag bis 2030 unterzeichnen.

Der HSV schließt damit seine Suche nach einem neuen Schlussmann ab, nachdem Bayern-Leihgabe Daniel Peretz (25) den Klub vorzeitig verlassen und sich dem FC Southampton angeschlossen hatte. Perspektivisch wird Tangvik bei den Rothosen das Amt als Stammkeeper zugetraut, das derzeit Daniel Heuer Fernandes (33) bekleidet. Zwischenzeitlich war der HSV auch an Melker Ellborg (22) von Malmö FF dran. Laut ‚Expressen‘ wurde ein Angebot des Bundesligisten über rund drei Millionen Euro abgelehnt.