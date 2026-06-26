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55 Millionen: Lacroix-Transfer vor dem Abschluss

von Remo Schatz - Quelle: L‘Équipe
1 min.
Maxence Lacroix im Einsatz für Frankreich @Maxppp

Ungeachtet der aktuell stattfinden Weltmeisterschaft nimmt der Transfer von Maxence Lacroix (26) zum FC Chelsea mächtig Fahrt auf. Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, wird mit dem Transfer direkt im Anschluss an das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko gerechnet. Die Ablöse für den französischen Nationalspieler fällt dabei deutlich happiger aus als bislang angenommen.

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Wie die französische Sportzeitung ausführt, soll Crystal Palace mit 55 Millionen Euro entschädigt werden. Zuvor wurde eine Schmerzgrenze von 40 Millionen kolportiert. Der Ex-Wolfsburger hat sich mit starken Leisutngen für die Londoner das WM-Ticket gesichert und soll heute Abend im abschließenden Gruppenspiel gegen Norwegen (21 Uhr) in der Startaufstellung stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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