Nagelsmann und die verschlossene Tür

Am gestrigen Mittwoch unterstrich Manuel Neuer (39), dass sein Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft endgültig sei. Ein Comeback für die WM in Nordamerika ist somit vom Tisch.

Einem Bericht zufolge liegt das womöglich nicht zuletzt auch an der Haltung des Bundestrainers. Laut der ‚Bild‘ wurde „zuletzt immer klarer: Julian Nagelsmann wird eher stur bleiben, will sich nicht ein Neuer-Comeback von Experten einsingen lassen.“

Schon seit einer Weile kursierte das Gerücht, wonach Neuer nur auf persönliche Bitte von Nagelsmann nochmal über ein DFB-Comeback nachdenken würde. Die Tür wurde vom Bundestrainer aber nie geöffnet.

Neuer und Nagelsmann lagen zu gemeinsamen Bayern-Zeiten im Clinch, als der Coach die Entlassung von Neuers Torwarttrainer und bestem Freund Toni Tapalovic veranlasste. Für die Heim-EM 2024 holte Nagelsmann den mehrfachen Welttorhüter dann aber trotzdem zurück ins Tor, beide gaben während des Turniers dann eigentlich keinen Anlass mehr zu Spekulationen über ein zerrüttetes Verhältnis.

Baumann der WM-Favorit

Für die WM 2026 zeichnet sich nun aber immer deutlicher ab, dass Oliver Baumann (35) zwischen den Pfosten stehen wird. Der eigentlich als Nummer eins vorgesehene Marc-André ter Stegen (33) hat sich zum dritten Mal binnen eineinhalb Jahren schwerer verletzt, diesmal am Oberschenkel.