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Grillitsch ablösefrei auf dem Markt

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Florian Grillitsch im Braga-Trikot @Maxppp

Womöglich bricht Florian Grillitsch (30) seine Zelte bei Sporting Braga ein Jahr nach seiner Ankunft schon wieder ab. In dem bis 2027 datierten Kontrakt des Sechsers ist eine Klausel verankert, die es ihm ermöglicht, im Sommer ablösefrei zu wechseln, berichtet ‚Sky‘.

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Erst im vergangenen Sommer hatte Braga den 57-fachen österreichischen Nationalspieler von der TSG Hoffenheim losgeeist, ohne eine Ablöse zu bezahlen. In Portugal gehört Grillitsch zum erweiterten Stammpersonal, auf seine Situation sollen Klubs aus La Liga und der Serie A aufmerksam geworden sein.

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