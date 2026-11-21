Werder Bremen und Cheftrainer Daniel Thioune gehen weiter gemeinsame Wege. Das gibt der Nordklub einen Tag vor dem Derby gegen den Hamburger SV (17:30 Uhr) offiziell bekannt. Der auslaufende Vertrag mit dem 52-Jährigen wurde demnach vorzeitig verlängert. Über die Details macht der Klub wie gewöhnlich keine Angabe.

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„Wir sind von Daniels Arbeit absolut überzeugt. Er hat das gesteckte Ziel in der letzten Saison trotz einer schwierigen Situation mit viel Akribie erreicht und hat die Mannschaft in dieser Spielzeit sichtlich gefestigt und weiterentwickelt. Wir freuen uns, dass wir über den Sommer hinaus mit ihm zusammenarbeiten“, lässt sich Sportgeschäftsführer Clemens Fritz zitieren.

Thioune hat den Posten an der Weser im Februar übernommen und den Klub in der vergangenen Saison noch zum Klassenerhalt geführt. Aktuell liegt Werder nach einem starken Saisonstart überraschend auf Rang sechs. Neben dem Vertrag des Cheftrainers wurden auch die Arbeitspapiere der Co-Trainer Jan Hoepner und Christian Groß verlängert.

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„Es macht mir wahnsinnig viel Spaß bei Werder mit dieser Mannschaft arbeiten zu dürfen. Wir haben tolle Charaktere in dieser Gruppe und es gelingt uns immer besser, unsere Idee vom Fußball spielen zu lassen. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, dass die Verantwortlichen in mich setzen und freue mich auf die Zukunft bei diesem coolen Klub", so Thioune.