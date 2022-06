Das kassiert Hertha für Kade

Hertha BSC streicht noch eine kleine Ablöse für Anton Kade ein. Für den bereits fixen Wechsel des 18-jährigen Flügelstürmers zum FC Basel kassiert der Hauptstadtklub nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Möglich mache dies eine Option auf Verlängerung in Kades Vertrag. Hertha zog die Klausel und lässt sich nun von Basel auszahlen. Kade will in der Schweiz den Durchbruch auf Profiniveau schaffen. In Berlin reichte es im Endspurt nur zu vier Kurzeinsätzen unter Felix Magath.