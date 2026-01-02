30-Millionen-Flop im Anflug auf Frankfurt

Schon fünf Neuzugänge präsentierte Eintracht Frankfurt in diesem Winter. Auf Younes Ebnoutalib (22/SV Elversberg), Love Arrhov (17/IF Brommapojkarna) und die beiden Japaner Keita Kosugi (19/Djurgardens IF) sowie Keito Kumashiro (18/Roasso Kumamoto) folgte am heutigen Freitag überraschend auch noch Flügelflitzer Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21), der bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim für Furore gesorgt hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch damit nicht genug: Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Sportvorstand Markus Krösche auch die Verpflichtung von Arnaud Kalimuendo eingetütet. Der 23-jährige Stürmer komme per Leihe mit Kaufoption von Nottinhgam Forest. Für das Wochenende sei der Medizincheck geplant.

Update (15:02 Uhr): Die ‚Bild‘ bestätigt den Durchbruch in den Verhandlungen der Vereine, wenngleich noch Details zu klären seien. Die Höhe der Kaufoption liegt dem Boulevardblatt zufolge im Bereich von 25 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon lange steht Kalimuendo bei der SGE auf dem Zettel, wechselte im Sommer dann aber für 30 Millionen Euro nach England. Dort bekam der 1,75-Mann kein Bein auf den Boden. In der Premier League spielte er kein einziges Mal von Beginn an. Seine beiden Tore gelangen ihm in der Europa League gegen international zweitklassige Gegner.

Viele Tore in Frankreich

Dass er es besser kann, bewies Kalimuendo aber in seiner französischen Heimat. In drei Ligue 1-Spielzeiten traf er zweistellig. In der vergangenen Saison etwa 17 Mal in 33 Spielen für Stade Rennes.