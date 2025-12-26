Menü Suche
Einigung: Özcan verlässt den BVB

Salih Özcan und der BVB gehen getrennte Wege. Zwischen sämtlichen Parteien soll eine Einigung erzielt worden sein.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sözcü
Das zuletzt so frustrierende Kapitel Borussia Dortmund hat für Salih Özcan offenbar ein Ende. Die Istanbuler Tageszeitung ‚Sözcü‘, berichtet, dass Besiktas sowohl mit dem Spieler als auch mit Özcan selbst Einigung über einen Wintertransfer erzielt hat.

Für kolportierte drei Millionen Euro soll der Deal in den kommenden Tagen über die Bühne gehen. Das ist zwar kein warmer Gelddregen für die Schwarz-Gelben, allerdings ein halbes Jahr vor dem Vertragsende auch marktgerecht.

Besiktas hat übrigens heute schon Platz im Kader geschaffen: Mittelfeldspieler Necip Uysal (34) sowie Torhüter Mert Günok (36) wurden offiziell ausgemustert und gebeten, sich neue Arbeitgeber zu suchen. Der Weg ist also frei für Özcan, der beim BVB in der Hinrunde gerade einmal zu 21 Einsatzminuten kam.

