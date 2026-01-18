Einigung: Zinchenko vor erneuter Leihe

Der FC Arsenal hat einen neuen Leihklub für Oleksandr Zinchenko (29) ausfindig gemacht. Wie der niederländische ‚Telegraaf‘ berichtet, haben sich die Gunners mit Ajax Amsterdam auf ein Geschäft bis zum Saisonende geeinigt. Lediglich Details seien noch zu klären zwischen den beiden Klubs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge ist auch Zinchenko selbst nicht abgeneigt, muss dem Deal aber noch zustimmen. Es wäre wohl ein langfristiger Schritt, denn der Vertrag des ukrainischen Technikers läuft im Sommer aus, sodass Ajax ihm für den Anschluss einen Vertrag anbieten könnte, ohne dass Ablöse fließen muss.

Auf nur fünf Einsätze war Zinchenko im Laufe der Hinrunde gekommen, noch vor dreieinhalb Jahren hatte Arsenal stolze 35 Millionen Euro an Manchester City überwiesen.