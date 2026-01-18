Menü Suche
Kommentar
Premier League

Einigung: Zinchenko vor erneuter Leihe

Oleksandr Zinchenko bricht seine Leihe zu Nottingham Forest vorzeitig ab. Der Linksverteidiger wird aber nur vorübergehend zum FC Arsenal zurückkehren.

von Tobias Feldhoff - Quelle: De Telegraaf
1 min.
Oleksandr Zinchenko im Duell mit Antony @Maxppp

Der FC Arsenal hat einen neuen Leihklub für Oleksandr Zinchenko (29) ausfindig gemacht. Wie der niederländische ‚Telegraaf‘ berichtet, haben sich die Gunners mit Ajax Amsterdam auf ein Geschäft bis zum Saisonende geeinigt. Lediglich Details seien noch zu klären zwischen den beiden Klubs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge ist auch Zinchenko selbst nicht abgeneigt, muss dem Deal aber noch zustimmen. Es wäre wohl ein langfristiger Schritt, denn der Vertrag des ukrainischen Technikers läuft im Sommer aus, sodass Ajax ihm für den Anschluss einen Vertrag anbieten könnte, ohne dass Ablöse fließen muss.

Auf nur fünf Einsätze war Zinchenko im Laufe der Hinrunde gekommen, noch vor dreieinhalb Jahren hatte Arsenal stolze 35 Millionen Euro an Manchester City überwiesen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Eredivisie
Nottingham
Arsenal
Ajax
Oleksandr Zinchenko

Weitere Infos

Premier League Premier League
Eredivisie Eredivisie
Nottingham Logo Nottingham Forest
Arsenal Logo FC Arsenal
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Oleksandr Zinchenko Oleksandr Zinchenko
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert