Al Hilal wildert bei Liverpool

Richard Hughes folgt offenbar dem Ruf des Geldes. Laut Transferinsider Sacha Tavolieri steht Al Hilal vor einer Verpflichtung des 46-jährigen Schotten, der aktuell als Sportdirektor des FC Liverpool arbeitet. Die Gespräche seien weit fortgeschritten.

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Der Plan des Saudi-Klubs sehe vor, Hughes das Sommer-Transferfenster mit den Reds zu beenden, ehe der Wechsel in die Wüste folgt. Vor zwei Jahren war Hughes vom AFC Bournemouth an die Anfield Road gekommen.