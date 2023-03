Premier League: Interesse an Palhinha

Dank seiner starken Leistungen beim FC Fulham in der laufenden Saison zieht João Palhinha (27) das Interesse einiger Premier League-Topklubs auf sich. Laut der britischen Boulevardzeitung ‚Sun‘ liebäugeln Newcastle United, der FC Liverpool, der FC Chelsea, der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und auch Manchester United mit einem Transfer des Portugiesen. Dabei ist Liverpool nach Informationen der ‚Daily Mail‘ aktuell der größte Interessent.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Berichten zufolge möchten die Cottagers umgerechnet rund 45 bis 68 Millionen Euro für einen Verkauf des defensiven Mittelfeldspielers sehen. Erst im Sommer 2022 war Palhinha für vergleichsweise überschaubare 20 Millionen Euro von Sporting Lissabon in die Premier League gekommen. In 27 Partien stand der Abräumer 24 Mal in der Startelf und ist damit maßgeblich am sportlichen Erfolg Fulhams verantwortlich.

Lese-Tipp

England-Duo klopft bei Grimaldo an