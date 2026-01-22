Chelsea schnappt bei Linksverteidiger-Talent zu

Der FC Chelsea hat das Rennen um die Unterschrift von Linksverteidiger Yuri Alao für sich entschieden. Laut Fabrizio Romano ist der Deal bereits in trockenen Tüchern. Die Blues überweisen eine Ablöse von rund 600.000 Euro an Sheffield Wednesday.

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl Alao erst fünf Pflichtspiele für den englischen Zweitligisten bestritten hat, war der 17-Jährige auf dem Transfermarkt heiß begehrt. Auch der FC Liverpool und Manchester United sollen bis zuletzt intensiv um das Talent geworben haben.