Stuttgart findet Arévalo-Abnehmer

Der VfB Stuttgart hat noch einen Abnehmer für Jeremy Arévalo gefunden. Wie der VfB bekanntgibt, wechselt der junge Stürmer auf Leihbasis zum portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora. Der ecuadorianische Nationalspieler war erst im Januar für 7,5 Millionen Euro von Racing Santander ins Schwabenland gewechselt.

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VfB verleiht Jeremy Arévalo an Estrela Amadora



Der 21 Jahre alte Stürmer wechselt auf Leihbasis zum portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora.



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Beim VfB war Arévalo, dessen Vertrag bis 2031 läuft, in der neuen Saison nur für die zweite Mannschaft vorgesehen. In Portugal soll der 21-Jährige Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln. Eine Kaufoption ist übereinstimmenden Berichten zufolge nicht Teil des Deals.

„Für Jeremy ist die Leihe zu Estrela Amadora zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Karriereschritt, um in der ersten portugiesischen Liga Spielpraxis und weitere Erfahrungen zu sammeln. Wir wünschen ihm für die Zeit in Portugal alles Gute und werden seine Entwicklung aufmerksam verfolgen“, ordnet Sportvorstand Fabian Wohlgemuth ein.