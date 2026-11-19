Die Arbeit und die Position von René Wagner beim 1. FC Köln stehen unter strenger Beobachtung. Gegenüber dem ‚Express‘ äußert sich Vizepräsident Ulf Sobek zur angespannten Situation um den Trainer der Geißböcke: „Am Ende ist es natürlich, dass wir seine Arbeit tagtäglich bewerten. […] Insgesamt sind wir sehr nah dran am Trainer, haben ein sehr waches Auge auf die Situation.“

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Dass Wagner weiterhin alles gibt, stellt Sobek nicht infrage: „Wir sehen wie akribisch René jeden Tag arbeitet. Wir sehen, dass wir in bestimmten Bereichen Fortschritte erzielen.“ Die Entwicklung geht dem Management und dem Präsidium aber wohl nicht zügig genug vonstatten. Daher spart der Vizepräsident auch nicht mit Kritik: „Am Ende sind wir noch nicht da, wo wir insgesamt hinwollen. Wir haben uns natürlich auch erhofft, dass bestimmte Sachen schneller gehen und besser werden.“