Bayern-Flirt Souza bald vom Markt

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Thomas Frank applaudiert @Maxppp

Tottenham Hotspur steht offenbar dicht vor der Verpflichtung von Linksverteidiger Souza (19). Laut Fabrizio Romano haben sich die Spurs sowohl mit dem Brasilianer selbst als auch mit dem FC Santos weitestgehend auf den Transfer verständigt. Zu klären seien lediglich die Zahlungsmodalitäten.

Summa summarum fließen 15 Millionen Euro Ablöse für den Linksfuß, der in den vergangenen Wochen unter anderem auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde. Wie es aussieht, darf sich aber Spurs-Coach Thomas Frank zeitnah in Person von Souza über Verstärkung freuen. Trotz seines jungen Alters hat der U17-Nationalspieler bereits 38 Profieinsätze auf dem Buckel.

