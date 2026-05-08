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Bundesliga

FC Bayern spricht Boey-Machtwort

Für 15 Millionen Euro kann Galatasaray Sacha Boey festverpflichten. Auf Kompromissversuche wird sich der FC Bayern offenbar nicht einlassen.

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild | Bayern Insider
1 min.
Sacha Boey im Trainingsanzug @Maxppp

Der FC Bayern möchte bei Sacha Boey allem Anschein nach keine Nachverhandlungen zulassen. Aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern-Insider‘ geht hervor, dass der deutsche Rekordmeister auf die 15 Millionen Euro teure Kaufoption beharrt.

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„Die Bayern sind nicht daran interessiert, ihn völlig unter Wert abzugeben. […] Gala hat jetzt die Kaufoption von 15 Millionen Euro, die sollten es dann aber schon sein“, so ‚Bild‘-Reporter Julian Agardi im ‚Bayern-Insider‘.

Boey ist noch bis Saisonende an Galatasaray verliehen. Zuletzt gab es widersprüchliche Berichte darüber, ob Gala die Option ziehen oder nachverhandeln will. Angesichts des Kaufpreises von 30 Millionen Euro erwartet die Münchner so oder so ein sattes Minusgeschäft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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