David Alaba setzt seine Karriere bei Udinese Calcio fort. Wie der norditalienische Klub offiziell mitteilt, unterschreibt der 34-jährige Innenverteidiger einen Vertrag bis zum Saisonende.

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„Ich habe in meiner Karriere viel erlebt und viel gewonnen, aber eines hat sich nicht geändert: Ich will wieder gewinnen. Ich will wieder im Wettkampf stehen. Und ich will wieder etwas Besonderes erreichen. Diese Mentalität bringe ich zu Udinese mit“, sagt Alaba über seine Unterschrift.

𝐀 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞. ⭐️



David Alaba is a new Udinese Calcio player. 🤍🖤



Experience, leadership and a career at the highest level of world football.



Welcome to Udine, David! pic.twitter.com/SOrA7Jc9Bg — Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 24, 2026

Seit Anfang Juli ist der 117-malige Nationalspieler zuvor vereinslos gewesen, nachdem sein Vertrag bei Real Madrid nach fünf Jahren abgelaufen war. Zuletzt war Alaba mit Union Berlin, dem Hamburger SV und Club América in Verbindung gebracht worden. Konkret wurde jedoch nichts. Nun geht es für den Linksfuß in Italien weiter.

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Ein Karriereende stand für Alaba nicht zur Debatte. Als letzte Karrierestation hat der gebürtige Wiener offenbar Austria Wien auserkoren, wie Vater George Alaba kürzlich verriet: „Sie wollen, er will auch, aber im Moment ist es ein bisschen zu früh für ihn. Er hat noch viel vor, was den Fußball betrifft.“