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Offiziell Serie A

Alaba startet neues Abenteuer

Nach fast drei Monaten ohne neuen Verein heuert David Alaba in der Serie A an. In Norditalien möchte der ehemalige Bayern-Profi zeigen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört.

von Martin Schmitz - Quelle: udinese.it
1 min.
Nimmt seinen Platz auf der Bank ein: David Alaba @Maxppp

David Alaba setzt seine Karriere bei Udinese Calcio fort. Wie der norditalienische Klub offiziell mitteilt, unterschreibt der 34-jährige Innenverteidiger einen Vertrag bis zum Saisonende.

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„Ich habe in meiner Karriere viel erlebt und viel gewonnen, aber eines hat sich nicht geändert: Ich will wieder gewinnen. Ich will wieder im Wettkampf stehen. Und ich will wieder etwas Besonderes erreichen. Diese Mentalität bringe ich zu Udinese mit“, sagt Alaba über seine Unterschrift.

Seit Anfang Juli ist der 117-malige Nationalspieler zuvor vereinslos gewesen, nachdem sein Vertrag bei Real Madrid nach fünf Jahren abgelaufen war. Zuletzt war Alaba mit Union Berlin, dem Hamburger SV und Club América in Verbindung gebracht worden. Konkret wurde jedoch nichts. Nun geht es für den Linksfuß in Italien weiter.

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Ein Karriereende stand für Alaba nicht zur Debatte. Als letzte Karrierestation hat der gebürtige Wiener offenbar Austria Wien auserkoren, wie Vater George Alaba kürzlich verriet: „Sie wollen, er will auch, aber im Moment ist es ein bisschen zu früh für ihn. Er hat noch viel vor, was den Fußball betrifft.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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