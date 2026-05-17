Chelsea schnappt sich Alonso

Xabi Alonso bleibt nicht lange ohne Job an der Seitenlinie. Nachdem der Spanier im Januar dieses Jahres bei Real Madrid entlassen worden war, heizte sich die Gerüchteküche in Europa gewaltig auf. Der FC Liverpool galt lange Zeit als Favorit, seinen ehemaligen Mittelfeldstrategen an der Anfield Road auf Arne Slot folgen zu lassen. Doch auch in der Bundesliga gab es namhafte Interessenten: Unter anderem soll RB Leipzig ein Auge auf den 44-Jährigen geworfen haben, der aufgrund des Doublesiegs mit Bayer Leverkusen 2024 noch immer reichlich Kredit in Deutschland genießt.

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Alonso hat sich nun jedoch für einen neuen Verein entschieden und scheut dabei nicht vor einer Herausforderung zurück. Wie der FC Chelsea offiziell verkündet, unterschreibt der Baske einen Vierjahresvertrag bei den Blues und folgt damit auf Liam Rosenior, der im April nach knapp über drei Monaten im Amt von seinen Aufgaben entbunden wurde.

In der englischen Hauptstadt soll Alonso bereits in den Planungen für die kommende Saison involviert sein und auch ein Mitspracherecht bei Transfers haben. Chelsea kämpft zwei Spieltage vor Schluss noch um die Qualifikation für das europäische Geschäft, nachdem das FA Cup-Finale gegen Manchester City verloren ging (0:1). Der neue Cheftrainer zeigt sich trotz der sportlich unruhigen Zeiten begeistert von seinem neuen Engagement.

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„Aus meinen Gesprächen mit der Eigentümergruppe und der sportlichen Führung geht klar hervor, dass wir dieselben Ziele verfolgen. Wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die in der Lage ist, dauerhaft auf höchstem Niveau mitzuspielen und um Titel zu kämpfen. Der Kader verfügt über große Talente und dieser Fußballverein hat enormes Potenzial – es wird mir eine große Ehre sein, ihn zu leiten. Jetzt liegt der Fokus auf harter Arbeit, dem Aufbau der richtigen Kultur und dem Gewinn von Titeln“, so der ehemalige Leverkusen-Coach.