Grünes Licht: Daghim vor TSG-Wechsel

Der Wechsel von Adam Daghim zur TSG Hoffenheim steht unmittelbar bevor. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat RB Salzburg dem Transfer inzwischen grünes Licht erteilt. Der dänische Flügelspieler reist noch heute nach Hoffenheim, wo am Sonntag der Medizincheck sowie die Vertragsunterschrift bis 2031 anstehen. Die Ablöse beträgt demnach 13 bis 14 Millionen Euro zuzüglich Boni.

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Bereits am gestrigen Freitag hatten sich die TSG und Salzburg auf die Rahmenbedingungen des Transfers verständigt. Offen war allerdings noch, ob die Österreicher den 20-Jährigen tatsächlich ziehen lassen würden. Diese letzte Hürde ist nun aus dem Weg geräumt.